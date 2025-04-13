Один ребенок погиб в результате землетрясения в Таджикистане

Трехлетний ребенок погиб в одном из сел Раштского района Таджикистана после землетрясения 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

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Уточняется, что ребенок оказался под завалами в результате обрушения стены жилого дома.

Землетрясение произошло в 07:24 по московскому времени. Подземные толчки фиксировались на расстоянии около 170 километров от города Худжанд, численность населения которого превышает 198 тысяч человек. Очаг сеймсобытия был обнаружен на глубине 16 километров.

Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составляла 6,1 балла, однако позже сейсмологи уточнили данные и понизили ее до 5,9.

В эпицентре землетрясения, по предварительным данным, оказались частично разрушены 17 жилых домов. Также пострадала одна школа.