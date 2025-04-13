Актриса Дроздова объяснила, зачем ранила ножом сожителя

В одной из квартир на Казанской улице в Санкт-Петербурге завязался бытовой конфликт, в ходе которого молодая девушка ударила ножом сожителя. Дело на первый взгляд довольно обыденное, если бы не тот факт, что оба участника ссоры — актеры. Она играет в театре имени Акимова, он служит в Театре имени Ленсовета. Оба появлялись и на телеэкранах, снявшись в нескольких десятков сериалов каждый.

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Речь о 26-летней Александре Дроздовой и 40-летнем Илье Деле, между которым пару дней назад произошла ссора, закончившаяся поножовщиной. Актриса напала на избранника и несколько раз ударила его холодным оружием, задев легкое.

Трагедии удалось избежать — каким-то чудом Дель сумел вызвать себе скорую помощь и спуститься к медикам в подъезд. Артиста госпитализировали в Мариинскую больницу в отделение шоковой реанимации. Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, угрозы его жизни нет.

А вот Александру ожидают большие проблемы. Илья уже обратился в полицию с заявлением, артистку задержали и доставили в следственный изолятор, пишет Voice.

На допросе Дроздова раскрыла причину нападения на Деля. Она уверяет, что это была самозащита — тот вернулся домой пьяным, начал выяснять отношения, а в какой-то момент резко схватил сына девушки. Испугавшись за ребенка, Александра и бросилась на обидчика с ножом.

За это нападение актрисе грозит до 10 лет лишения свободы. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека.