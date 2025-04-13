Мошенники убедили подростка, поджегшего ТЦ в Подмосковье, что он госизменник

Мошенники убедили подростка, который поджёг торговый центр в Нахабино, что он госизменник, сообщает подмосковная прокуратура.

По данным следствия, 13-летний школьник в мессенджере познакомился с девочкой по имени Милана, которая предложила выбрать удобное место для встречи и попросила его прислать геолокацию.

«После с мальчиком связались якобы представители правоохранительных органов, которые объяснили ему, что он передал данные украинской разведке и является государственным изменником. Они заставляли подростка снимать свою квартиру на видео, искать места, где хранятся денежные средства и требовали перечислить 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Когда мальчик не смог найти нужную сумму, он сообщил об этом куратору. Тот в ответ заявил о необходимости выполнять задания и «бороться с предателями», а именно купить канистру с бензином и совершить поджоги.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге торгового центра в посёлке городского типа Нахабино Московской области.