Ураганный ветер обрушился на Приморье

Циклон, который принес в Приморье сильный ветер до 30 м/с и дождь, нарушил энергоснабжение почти тысячи домов в пяти муниципалитетах края. Около 9 тыс. человек остались без света в Находке, Партизанске, Большом Камне, а также Хасанском и Красноармейском районах. Об этом пишет ТАСС.

На территории Хасанского района также повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура.

Как сообщает зампред местной думы Руслан Войтюк, больше других пострадал посёлок Зарубино. На улице Строительной сорвало несколько крыш с многоквартирных домов.

На кадрах, опубликованных очевидцами, представлен двор многоэтажки в Зарубино с парковкой и детской площадкой, заваленный обломками кровли.

В ближайшее время ветер начнет стихать, что позволить аварийным бригадам приступить к восстановительным работам, отметили журналисты.

Прокуратура поставила на контроль ликвидацию последствий. Также будет проконтролирован вопрос о перерасчете платы за временное ограничение электричества.

В приморском Гидрометцентре уточнили, что регион находится под влиянием активного циклона. Южную часть региона заливают дожди, местами очень сильные. На севере небольшие осадки. Ветер юго-восточный, сильный, на южном побережье — очень сильный.