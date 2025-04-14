Россиянка получила ранения при атаке беспилотника ВСУ

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Мирная жительница пострадала в хуторе Бочанка Волоконовского района в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Россиянка получила ранения при атаке беспилотника ВСУ
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«Пострадавшую со множественными осколочными ранениями правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время ее доставляют в Валуйскую ЦРБ», — говорится в сообщении главы российского региона.

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Он добавил, что в результате атаки был частично разрушен частный дом и полностью уничтожен огнем находящийся во дворе легковой автомобиль.

Ранее в Курской области обнаружили упавший украинский беспилотник (БПЛА), способный нести до 50 килограммов нагрузки. Общий вес летательного аппарата составляет 200 килограммов, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

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Вячеслав Гладков
Александр Хинштейн
Украина