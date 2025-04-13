ФСБ предотвратила теракт в школе Донецка
Сотрудники ФСБ задержали подростка, который готовил взрыв в школе №14 в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Отмечается, что школьник собирался изготовить и взорвать две самодельные бомбы в здании школы. Подросток хранил в своих мобильных устройствах экстремистский контент и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, говорится в публикации.
Правоохранители привлекли родителей школьника к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия, усилены меры безопасности.