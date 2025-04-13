Сотрудники ФСБ сорвали готовящийся подростком теракт в школе Донецка

Сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали попытку теракта в школе №14 города Донецка, об этом сообщает УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

По информации ведомства, был предотвращен взрыв в здании, который готовил учащийся. Он был сторонником запрещенного и признанного в РФ террористическим движения «Колумбайн» и собирался изготовить и взорвать два самодельных устройства в учебном учреждении.

У подростка в мобильном телефоне обнаружили содержимое экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства, добавили в ФСБ.

Родители школьника привлечены МВД по ДНР к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Также проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению причин вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность, усилены меры безопасности.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил двух граждан Украины к длительным срокам за подготовку теракта.