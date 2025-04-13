Землетрясение произошло в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане.

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Землетрясение произошло в 04:24 по локальному времени (07:24 по московскому времени) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от Худжанда, население которого превышает 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент нет, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Еще одно землетрясение утром 13 апреля произошло в Мьянме. Очаг землетрясения был на глубине 35 километров.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его толчки ощущались в соседних регионах: в Бангладеш, Китае, Лаосе, Индии и Таиланде. На данный момент количество жертв стихийного бедствия достигло 3564 человек, еще 5012 пострадали.

Российские спасатели в Мьянме обследовали около 126 тысяч квадратных метров территории в поисках людей, которые пострадали от землетрясения. Об этом 8 апреля сообщили в МЧС РФ. По их данным, за сутки было обследовано более пяти тысяч квадратных метров семи объектов, а всего проверено 82 здания. С начала работы полевого мобильного госпиталя за медпомощью обратились почти 300 граждан.