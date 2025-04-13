Сильный взрыв и пожар произошли в районе Сакмарской ТЭЦ

Сильный взрыв и пожар в районе Сакмарской ТЭЦ напугал жителей города Оренбурга. Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

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Местные жители рассказали, что их разбудил звук мощного хлопка примерно в 5:10. После этого в районе ТЭЦ на северо-востоке города начался пожар и появился столб черного дыма. Также часть оренбуржцев сообщили об отключении электричества в квартирах.

— По предварительным данным, причиной взрыва и аварии стало замыкание на трансформаторной подстанции на улице Терешковой, — сказано в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, пожар тушат сотрудники МЧС. Официальной информации пока не было.

В Сети появилось видео мощного взрыва на складе в городе Лесозаводске Приморского края. Сообщается, что взрыв раздался утром 12 апреля. Предположительно, взорвался старый неисправный холодильник на складе магазина «Светофор».