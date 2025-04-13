Легкомоторный самолёт разбился в штате Нью-Йорк

Легкомоторный самолёт с шестью людьми на борту потерпел крушение в американском штате Нью-Йорк.

Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), передаёт РИА Новости.

«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк.... на борту находились шесть человек», — заявили в ведомстве.

Днём ранее легкомоторный самолёт упал во Флориде, на месте крушения возник пожар.

Кроме того, вертолёт потерпел крушение в Нью-Йорке и рухнул в реку Гудзон.