Легкомоторный самолёт разбился в штате Нью-Йорк
Легкомоторный самолёт с шестью людьми на борту потерпел крушение в американском штате Нью-Йорк.
Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), передаёт РИА Новости.
«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк.... на борту находились шесть человек», — заявили в ведомстве.
Днём ранее легкомоторный самолёт упал во Флориде, на месте крушения возник пожар.
Кроме того, вертолёт потерпел крушение в Нью-Йорке и рухнул в реку Гудзон.