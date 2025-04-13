МВД сообщило о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники, представляясь сотрудниками поликлиник, взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг и использовали их в корыстных целях, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве предупредили, что неизвестные звонят гражданам, представляясь работниками поликлиник, и предлагают пройти диспансеризацию, передает ТАСС. Для записи злоумышленники просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет на портале Госуслуг.

После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут распоряжаться им в своих интересах. В МВД отмечают, что на этом аферисты не останавливаются. Пострадавшему может позвонить другой человек и заявить, что личный кабинет взломан. Он рекомендует связаться с поддержкой по поддельному номеру.

Далее жертва, в панике осознав взлом, звонит в фальшивую техподдержку. Там советуют обратиться в Росфинмониторинг, якобы для спасения средств. Для этого просят заполнить заявление и приложить фото банковских карт, с которых затем производят списания.

Ранее в Министерстве цифрового развития заявили о внедрении нового механизма защиты данных пользователей на портале «Госуслуги». Планируется ввести 72-часовое ограничение доступа к финансовой информации на «Госуслугах» при подозрениях на мошеннические действия.