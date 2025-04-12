Названа предварительная причина взрыва квартиры в Ханты-Мансийске

По данным телеграм-канала "Ural Mash", в Ханты-Мансийске взорвалась квартира. Предварительно, ЧП произошло из-за утечки газа. Пострадали четыре человека.

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Из дома на Промышленной было эвакуировано 35 жителей. Пострадавших людей увезли на скорой в Окружную больницу.

Судя по кадрам с места происшествия, взрыв произошёл в квартире на первом этаже, повреждён фасад здания. Кроме того, взрывная волна выбила окна в соседних домах. На месте работают специалисты.

Основная причина взрывов газа — человеческий фактор: самостоятельная установка или починка газовых приборов, пренебрежение элементарными правилами безопасности. При появлении запаха газа в помещении необходимо немедленно сообщить об утечке специалистам и вызвать аварийную службу газа по мобильному телефону