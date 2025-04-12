В жилом доме в Ханты-Мансийске произошел пожар

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Промышленная в Ханты-Мансийске в Югре на площади 70 кв. м, эвакуированы 35 человек. Пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По прибытии первых подразделений наблюдался густой дым, работали по рангу пожара номер два, были сформированы звенья газодымозащитников на поиск и спасение возможных пострадавших. Была проведена эвакуация, эвакуированы 35 человек. Предварительно, четверо переданы в карету скорой помощи", - сообщили в ведомстве.