Два жителя Ингушетии стали фигурантами дела о сокрытии информации о терроризме

Газета.Ru

Двое жителей Ингушетии стали фигурантами уголовных дел по подозрению в сокрытии информации о просьбе одного из террористов собрать деньги для совершения преступлений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.

Двух имамов уличили в сокрытии информации о терроризме в Ингушетии
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По информации следствия, участник запрещенной на территории России международной террористической организации в августе 2023 года обратился к имамам мечетей Карабулака и Назрани с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, которая была необходима для продолжения террористической деятельности.

В СК подчеркнули, что подозреваемые знали о совершении преступления, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Имамам вменяют статью Уголовного кодекса России «Несообщение о преступлении».

Накануне сообщалось, что сотрудники спецслужб задержали в Ингушетии двух имамов по подозрению в связях с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Отмечается, что Мухаммад Тамасханов был задержан в Назрани, а Магомед Султыгов — в Карабулаке. Следствие полагает, что имамы являются сторонниками радикальных религиозных идей.

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