Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военнослужащего из Черниговского гарнизона, который в соцсетях призывал к свержению власти Владимира Зеленского и дезертирству.

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По данным военных, боец размещал в TikTok видео с призывами к насильственному изменению конституционного строя, захвату власти и неповиновению командирам.

Кроме того, он агитировал украинских солдат самовольно покидать части. После документирования нарушений его арестовали — ему грозит длительный тюремный срок с конфискацией имущества.

Этот случай происходит на фоне проблем с мобилизацией в Украине. Несмотря на ужесточение законов и массовые призывы, многие мужчины стараются избежать отправки на фронт — покупают фальшивые справки, «поступают» в вузы или пытаются нелегально уехать за границу. Командиры жалуются на низкую подготовку и мотивацию новобранцев, а в боевые части нередко попадают люди с хроническими заболеваниями или зависимостями.

Всеобщая мобилизация действует в стране с февраля 2022 года и регулярно продлевается. Власти усиливают давление на военкоматы, но сопротивление призыву только растет. Задержание военнослужащего в Чернигове — очередное свидетельство кризиса внутри украинской армии.