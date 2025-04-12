Стали известны причины 19-часовой задержки авиарейса Пхукет — Москва

Пассажиры, вылетающие в Москву, застряли в Пхукете на 19 часов. В авиакомпании Azur Air утверждают, что местный аэропорт был закрыт «на регламентные работы», сообщает ТАСС.

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Рейс ZF2902 авиакомпании Azur Air из Пхукета в Москву задерживается почти на 19 часов. Самолет должен был вылететь 12 апреля в 12:50 по местному времени (08:50 мск). Затем время вылета несколько раз откладывалось.

В пресс-службе авиакомпании Azur Air заявили, что задержка вызвана «оперативной коррекцией расписания». Вылет рейса ZF2902 перенесен на 13 апреля в 07:45 (03:45 мск) «в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы».

«На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлены размещение в гостинице и другие услуги», — пообещали в авиакомпании.

Представитель таиландского аэропорта в свою очередь подтвердил, что рейс был задержан. По его словам, в системе сейчас стоит время вылета 07:40.

«Мы связываемся с авиакомпанией», — сказал представитель воздушной гавани.

Генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов проинформировал, что никто из пассажиров задержанного рейса за помощью в диппредставительство не обращался.