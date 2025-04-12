В Москве загорелось здание на площади сто квадратов

На востоке Москвы произошло возгорание обрешетника кровли двухэтажного здания. О пострадавших не сообщается, пишет пресс-служба столичного ГУ МЧС России в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в субботу, 12 апреля, на 5-й Парковой улице. Площадь пожара составила 100 «квадратов».

«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. Со слов администрации, помещения люди покинули самостоятельно», — пояснили в ведомстве.

На месте работают 25 сотрудников и шесть единиц спецтехники МЧС России. Специалисты проводят работы по вскрытию кровли здания.