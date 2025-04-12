Названа причина задержания 11 российских туристов в Тунисе

Полиция Туниса задержала 11 российских туристов за то, что на окне их номера вместо занавески была картонка, пишет РИА Новости.

По данным агентства, группа россиян отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.

«Мы ничего не нарушали, никаких законов. И потом уже нам сказали, в чем наше нарушение - у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали», — пояснил один из путешественников.

По его словам, стражи порядка конфисковали все личные вещи, телефоны, деньги, даже ключи от квартиры. Он добавил, что по возвращении в Россию не сможет попасть домой.

«Людям, которые находились в камерах, с нами общаться запретили, не знаю, по какой причине, но они были напуганы, подходить боялись, такой социальный вакуум был», — уточнил турист.

В российском посольстве в Тунисе сообщили, что задержанные граждане РФ находились в пяти пенитенциарных учреждениях страны — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы.

Сотрудники консульского отдела посольства посещали всех задержанных. Обвинения россиянам предъявлены не были.