Актрису Дроздову задержали за нападение с ножом на коллегу Деля

Полиция в Санкт-Петербурге задержала актрису Театра комедии имени Н. П. Акимова Александру Дроздову по подозрению в нанесении ножевых ранений сожителю, актеру Театра имени Ленсовета Илье Делю. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"12 апреля около 03:30 в квартире дома 20 по Казанской улице 40-летний хозяин в ходе ссоры со своей 26-летней сожительницей получил ножевые ранения в грудь и руку. Мужчина госпитализирован. Его сожительница доставлена в отдел полиции для разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что речь идет о Деле и Дроздовой. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

В пресс-службе Театра имени Ленсовета подтвердили, что Дель находится в больнице, однако запланированная на вечер субботы премьера спектакля с его участием не отменена - на сцену выйдет дублер.

"Сейчас врачи оценивают состояние Ильи как удовлетворительное. Обстоятельства случившегося в данный момент выясняются. Мы приняли решение не отменять премьеру "Театрального романа", которая запланирована на сегодня. Спектакль состоится, роль Сергея Максудова исполнит Илья Колецкий", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале театра.

Согласно данным из открытых источников, Дель состоит в труппе Театра имени Ленсовета с 2022 года, ранее служил также в Александринском театре и Театре на Литейном. Известен ролями в фильмах "Цой", "Пророк. История Александра Пушкина" и ряде других. Среди актерских работ Дроздовой, помимо спектаклей Театра комедии, главные роли в фильмах "Рассвет" и "Федя. Народный футболист".