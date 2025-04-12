Часть освобожденных в Тунисе россиян прибыла в Россию

Самолет с пятерыми из 11 ранее задержанных в Тунисе россиянами прибыл в московский аэропорт Шереметьево, борт прибыл из Стамбула. Об этом сообщило РИА Новости 12 апреля.

Один из освобожденных рассказал агентству, что группа заранее получила у тунисской полиции разрешение на пребывание на территории, где они позднее были задержаны. В полицейском участки им сказали, что они могут находиться на ней и имеют право на ее посещение.

В течение всего времени пребывания под стражей задержанные находились в разных местах: трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна россиянка — в женской тюрьме Манубы.

Ранее «Парламентская газета» писала, что 11 российских туристов прибыли в поселение Хайдра неподалеку от границы с Алжиром на экскурсию по античным памятникам. В ноябре 2024 года связь с ними была потеряно, а впоследствии стало известно, что они задержаны местными властями по подозрению в причастности к терроризму. Обвинения им так и не было предъявлено. Расследование показало их непричастность, и на этой неделе суд вынес решение об их освобождении.