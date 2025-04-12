Актер Театра Ленсовета попал в реанимацию с ножевым ранением

Актер Театра Ленсовета Илья Дель попал в реанимацию с ножевым ранением груди. Его ранила подруга, актриса Театра комедии имени Акимова Александра Дроздова. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 12 апреля, на Казанской улице. Актер самостоятельно вызвал скорую. Врачи госпитализировали 40-летнего мужчину в тяжёлом состоянии в Мариинскую больницу и поместили в реанимацию.

Приехавшие на место полицейские увезли в отдел для разбирательства 26-летнюю артистку.

«40-летний хозяин в ходе ссоры со своей 26-летней сожительницей получил ножевые ранения в грудь и руку. Мужчина госпитализирован. Его сожительница доставлена в отдел полиции для разбирательства», — уточнили в ГУ МВД.

Илья Дель работал в театре «На Литейном», в Александринском театре и в Театре имени Ленсовета, куда вернулся в 2022 году.

Среди последних фильмов «Северный полюс», «Пророк. История Александра Пушкина», «Цой» и роли в сериалах «Вертинский», «Натали и Александр», «Содержанки», «Заступники».

В сегодняшнем спектакле «Театральный роман» Деля заменят другим актёром.