Мошенники обманули экс-помощницу главы компании Абрамовича

Бывшая помощница президента Millhouse (инвестиционная компания Романа Абрамовича) продала две квартиры и отдала телефонным мошенникам старинные иконы и украшения. Общий ущерб составил 41 млн рублей, сообщает телеграм-канал Baza.

Под видом бывшего коллеги мошенник сообщил 48-летней Софье С в соцсетях, что силовики якобы проводят в офисе проверки после утечки персональных данных и ей скоро позвонят из ФСБ.

После этого второй мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, начал угрожать женщине уголовным делом за финансирование ВСУ.

Третий — «сотрудник» Росфинмониторинга — посоветовал продать недвижимость, чтобы она не попала в руки к мошенникам, и перевести деньги на «безопасный счёт Центробанка».

В итоге женщина продала две квартиры общей стоимостью 37,2 миллиона рублей, а также передала курьеру три старые иконы (общей стоимостью около 3 млн рублей), золотую цепочку и часы Frank Muller за 500 и 300 тысяч рублей.

Мошенники также убедили жертву оформить кредитную карту на 150 000 рублей.

Затем аферисты перестали выходить на связь, и женщина обратилась в полицию. Ущерб составил около 41 млн рублей.

В начале апреля 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать закон, который обяжет банки и операторов связи компенсировать ущерб, нанесенный мошенниками.