Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего дома на востоке Москвы

Пожарные эвакуировали 50 человек из горящего двухэтажного дома в столичном районе Северное Измайлово. Об этом в субботу, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных службах города.

© Вечерняя Москва

Возгорание произошло по адресу 5-я Парковая улица, дом 54, корпус 2. Огонь охватил кровлю постройки на площади 100 квадратных метров и продолжает распространяться.

10 апреля пожар также разгорелся в металлическом ангаре в подмосковной Сходне. Площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров, на место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Кроме того, в результате пожара в столичном районе Отрадное пострадали пять человек. Из них троих госпитализировали, двое отказались от медстационара, среди пострадавших была 17-летняя девушка.