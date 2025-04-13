В Курской области обнаружили 200-килограммовый украинский беспилотник

В Глушковском районе Курской области обнаружили 200-килограммовый украинский беспилотник.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«200-килограммовый украинский беспилотник сегодня обнаружили добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией на территории Глушковского района», — написал он в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, беспилотник способен поднимать до 50 кг и пролетать со скоростью 150 км/ч до 1 тыс. км.

«Сейчас место падения БПЛА оцеплено, в ближайшее время сапёры приступят к его разминированию», — добавил он.

Ранее взрывотехники ФСБ уничтожили неразорвавшийся боевой заряд беспилотника на территории Торезского ремонтно-механического завода в ДНР.