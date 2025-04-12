Отбывший срок в ОАЭ россиянин приехал домой, чтобы расправиться с супругой

45-летний Павел из Самары, отбывавший срок в ОАЭ, вышел на свободу благодаря амнистии в честь окончания Рамадана и сразу же угрожал убить жену, сообщает телеграм-канал SHOT.

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Инцидент начался во время новогоднего отдыха семьи в Шардже. Мужчина вел себя агрессивно, ревновал супругу, а в день вылета отказался покидать отель и напал на полицейских. За это его приговорили к шести месяцам тюрьмы, но через два месяца освободили.

Перед вылетом в Россию Павел позвонил жене и заявил, что «голоса в голове» приказали ему с ней расправиться. Женщина сообщила об угрозах полиции, указав, что у мужа дома хранится арсенал оружия.

По прилете в Самару мужчину задержали. Сейчас он находится на лечении.