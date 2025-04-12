В Башкирии произошла массовая драка в ночном клубе

Массовая драка произошла в Уфе утром 12 апреля. Как сообщает СУ СК РФ по Республике Башкортостан, дерущиеся сцепились в ночном клубе, двое участников побоища получили ножевые ранения.

«По версии следствия, утром 12 апреля текущего года в ночном заведении между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой пятеро участников получили телесные повреждения, в том числе двоим были причинены ножевые ранения», – пишет пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). На инцидент уже отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил главе Башкирского следственного управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.

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