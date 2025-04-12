На Украине осудили журналистку за видео с принудительной мобилизацией

Украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи насильственной мобилизации. Такое решение вынесли суд города Черновцы и апелляционная инстанция, сообщает украинское издание «Страна».

Журналистка работала на два местных издания. Ее задержали в августе 2024 года за видеозапись «Спасаем парня», опубликованную в «Тик-Токе». Впоследствии девушка удалила ролик.

В решении суда сказано, что на кадрах виден «военный объект — областной сборный пункт, что, в условиях военного положения, является нарушением закона».

Адвокат настаивал, что журналистка фиксировала не военный объект, а факт нарушения прав человека. Кроме того, видео не содержало прямых координат, а сам объект не является секретным и известен всем.

Обвинители заявили, что видео «позволяло распознать расположение объекта», а девушка игнорировала предупреждения прекратить съёмку.

В итоге суд признал журналистку виновной, приговорив к 5 годам тюрьмы и конфискации телефона. Апелляционная инстанция подтвердила приговор.

В марте этого года американский бизнесмен Илон Маск возмутился из-за массовых случаев насильственной мобилизации на Украине. Предприниматель прокомментировал видеоролик, запечатлевший нарушения прав человека.