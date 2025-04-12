Женщина обменяла приемную дочь на обезьянку

Пожилая жительница США обменяла приемную дочь на экзотическое животное. Об этом пишет WSB Radio.

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70-летняя женщина, живущая в городе Уинфилд, штат Миссури, получила обвинения в жестоком обращении с детьми и создании угрозы их жизни. Американка была временным приемным родителем для неблагополучных детей и детей-сирот. За последние 15 лет через ее руки прошли более 200 детей и подростков. Многих из них она усыновляла.

В феврале одна из ее приемных дочерей перестала появляться на занятиях в школе. Через несколько недель помощник шерифа начал расследование. Ему удалось узнать, что женщина якобы обменяла ребенка на обезьянку.

Американка содержала экзотических животных и передала девочку своей знакомой в штате Техас, получив взамен обезьяну. Эту версию подтвердили два свидетеля, которые перевозили девочку.

После этого ребенка забрала служба опеки. Девочка рассказала, что приемная мать била ее деревянными палками, обувью и веслом. Она пыталась рассказать о происходящем другим взрослым, но никто ей не верил. В Техасе хозяйка дома заставляла ее присматривать за питомцами по несколько дней, когда уезжала из города на работу.

Приемную мать девочки арестовали. Позже выяснилось, что она могла жестоко обращаться и с другими детьми, находившимися под ее опекой. На горячую линию по вопросам жестокого обращения с детьми с жалобами на обвиняемую поступило более 250 звонков.

Ранее сообщалось, что в США супруги приказали своей приемной дочери прыгать на батуте в жару до изнеможения и запретили пить. В итоге спасти ребенка не удалось.