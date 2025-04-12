Мошенники забрали миллионы рублей у петербургской пенсионерки-бухгалтера

В Санкт-Петербурге полиция расследует мошенничество в отношении пенсионерки, лишившейся 18 млн после продажи квартиры. Об этом сообщает местное управление МВД.

71-летняя жительница дома в Саперном переулке, 24, обратилась в полицию накануне. Она сообщила, что с ней на связь вышли неизвестные, представившиеся сотрудниками предприятия, где женщина ранее работала бухгалтером.

Злоумышленники заявили, что женщине необходимо «проверить» имеющиеся денежные средства. Она передала курьеру 17 миллионов рублей, полученные от продажи квартиры. Через несколько дней с пенсионеркой снова связались неизвестные. Они вернули ей деньги, но в виде поддельных купюр.

Жертва заметила подмену лишь спустя несколько дней, после беседы с родственниками. До этого она успела еще раз пообщаться с мошенниками. На этот раз ей позвонили под видом представителей спецслужб, и попросили передать «курьеру» еще 1 миллион рублей. Женщина заняла эти деньги у знакомого.

Общий размер ущерба составил 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция разыскивает всех участников мошеннической схемы.

Ранее президент РФ поручил разработать закон, обязующий банки и операторов связи компенсировать россиянам деньги, украденные мошенниками.