Разыскиваемый топ-менеджер Промсвязьбанка нашелся за границей

Находящийся в розыске бывший заместитель председателя правления Промсвязьбанка Владимир Шаталов проживает в ОАЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина проходит по делу об особо крупном мошенничестве.

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По имеющийся оперативной информации, Шаталов находится на территории ОАЭ, в Дубае, — сказал собеседник агентства.

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Следствие изучает вопрос о том, какое имущество бывшего топ-менеджера находится в России, с целью наложения на него ареста. При этом после возбуждения уголовного дела страну, кроме Шаталова, покинули зампред правления Промсвязьбанка Константин Басманов и бывший старший вице-президент Александр Чернощекин.

Ранее стало известно, что «Роснано» подало иск к бывшему главе Анатолию Чубайсу и еще семи топ-менеджерам компании. Она требует взыскать с ответчиков убытки в размере 3,8 млрд рублей (более $20 млн). Дело находится в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям». В итоге Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков.