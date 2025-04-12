Появилась новая версия убийства молодого ученого

Дядя погибшего европейского ученого поделился новой версий относительно убийства родственника, чьи расчлененные останки были найдены в чемодане в Колумбии. Мужчина считает, что племянника убили, чтобы продать его органы.

Напомним, что исчезновение итальянца Алессандро Коатти, работавшего в британском Королевском биологическом обществе, шокировало как полицию, так и его семью. Ученый находился в Колумбии для проведения исследований, и его последний раз видели, когда он покинул свой отель в Санта-Марте, планируя вернуться домой всего через несколько дней. Однако его останки были найдены в чемодане рядом с дорогой, ведущей к футбольному стадиону Сьерра-Невада.

Сначала полиция сообщила, что обнаружила только голову, руки и ноги Коатти, но вскоре были найдены и его остальные части тела. Теперь следствие пытается восстановить, что могло произойти в последние часы жизни ученого. Правоохранительные органы предполагают, что он мог выйти из отеля и посетить ночной клуб, и в данный момент изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы отследить его последние шаги.

В это же время дядя Алессандро выразил сомнения по поводу версии о том, что его племянник стал жертвой ограбления.

«У него не было ничего ценного, что могло бы стать причиной такого жестокого убийства. Нас действительно беспокоит другая возможность — связь с торговлей органами», — заявил Джованни.

Он добавил, что описанный способ расчленения тела вызывает подозрения.

«Когда смотришь на то, как было найдено его тело, становится страшно даже говорить об этом, но на данный момент ничего не исключено».

Кроме того, другая версия, которую рассматривают прокуроры, связана с возможной ошибочной идентификацией Коатти членами организованных преступных групп. Однако сейчас нет доказательств того, что смерть ученого могла быть связана с криминальным миром. Коатти был известным молекулярным биологом.

Мэр Санта-Марты Карлос Пинедо Куэльо инициировал программу вознаграждений за информацию о случившемся. Он объявил о вознаграждении в 13 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет поймать виновных.

«Эта трагедия не останется безнаказанной. В Санта-Марте нет места криминалу, и мы будем преследовать убийц до тех пор, пока они не предстанут перед судом», — заявил мэр, выражая его решимость в борьбе с преступностью в регионе.

Полиция надеется, что новые данные помогут найти убийц, а также обещают обеспечить безопасностью всех, кто продолжает путешествовать и работать в Колумбии.