В Японии объявили предупреждение о катастрофическом мегаземлетрясении

Японцам объявили срочное предупреждение об опасности мегаземлетрясения. Эксперты прогнозируют, что в результате надвигающегося стихийного бедствия могут погибнуть 300 тысяч человек, а огромные волны цунами достигнут 30 метров.

Правительство Японии выпустило срочное предупреждение о катастрофическом ущербе, который может быть причинен в результате надвигающегося крупного землетрясения, пишет Daily Mail. Судя по всему, опасность не является непосредственной. В настоящее время эксперты полагают, что в течение следующих 30 лет существует 80-процентная вероятность того, что во впадине Нанкай у тихоокеанского побережья Японии произойдет землетрясение магнитудой девять.

Новые оценки правительства показывают, что при наихудшем сценарии это бедствие унесет жизни 300 тысяч человек – в том числе 215 000 смертей, как прогнозируется, будут вызваны волнами цунами, превышающими в некоторых районах 30 метров.

Нанкайский желоб - это глубокая океанская впадина, образованная на границе двух тектонических плит, на которую раз в 100-200 лет обрушивается мощное землетрясение, поясняет Daily Mail.

Можно ли предсказать землетрясение

В докладе прогнозируется, что в случае самого смертоносного сценария в результате обрушений, наводнений и пожаров будет разрушено 2,35 миллиона зданий. Разрушение нанесет ущерб на сумму 1,44 триллиона фунтов стерлингов (214,2 триллиона иен) и приведет к эвакуации 12,3 миллиона человек. Это эквивалентно перемещению 10 процентов населения Японии в течение недели после землетрясения.

Страна восходящего солнца особенно подвержена смертельным землетрясениям, поскольку расположена в обширном поясе сейсмической активности, известном как Тихоокеанское огненное кольцо. Этот регион является источником около 81% крупных землетрясений в мире из-за столкновения нескольких тектонических плит. Одним из наиболее опасных регионов является Нанкайский желоб, где плита Филиппинского моря вдвигается под Евразийскую плиту. Этот 900-километровый желоб может вызвать чрезвычайно сильные и исключительно смертоносные подземные толчки, известные как мегатрясения, отмечает Daily Mail.

Поскольку риск мегатрясения в ближайшем будущем возрастает, Кабинет министров Японии впервые с 2013 года обновил свои оценки последствий. Эксперты рассчитали сейсмическую силу землетрясения магнитудой девять в траншее и использовали это для расчета риска наводнений и цунами для каждой части страны. Это исследование показало, что ужесточение требований к зданиям и защите от наводнений лишь незначительно снизило предполагаемое число смертей за последнее десятилетие.

Если произойдет крупное землетрясение, в 10 из 47 административных префектур страны будут ощущаться подземные толчки силой семь баллов, что является наивысшим показателем по шкале интенсивности землетрясений в Японии. Еще в 24 префектурах произойдет землетрясение силой шесть баллов по шкале интенсивности.

В то время как обрушение зданий унесет жизни примерно 73 000 человек, самым смертоносным последствием станет огромная волна цунами, прокатившаяся по острову, предупреждает мрачный прогноз.

Когда под океанским дном происходит землетрясение, огромные массы воды поднимаются в виде волн, движущихся со скоростью реактивных самолетов. В 2011 году землетрясение магнитудой девять произошло примерно в 81 миле от побережья в северной части Тихого океана. В результате землетрясения в некоторых местах образовались волны высотой до 40 метров, в результате чего погибло 15 500 человек. Кроме того, наводнение привело к выходу из строя трех ядерных реакторов на электростанции "Фукусима", выбросу токсичных отходов в окружающую среду и вынудило тысячи людей покинуть свои дома.

Однако мегатрясение в Нанкайской впадине может быть еще более разрушительным, чем землетрясение в Тохоку в 2011 году - самый мощный подземный толчок в истории Японии. По прогнозам японского правительства, если в районе впадины Нанкай произойдет крупное землетрясение, в некоторых регионах до начала волны останется всего две минуты. Волны высотой до 10 метров обрушатся на Токио и 12 других префектур вдоль юго-восточного побережья. Тем временем города Куросио и Тосасимидзу в префектуре Коти будут затоплены волной высотой 34 метра. Когда волны обрушатся на сушу, затопление глубиной не менее 30 см покроет примерно 444 квадратных мили (1151,5 кв. км).

В худшем случае землетрясение произойдет зимой и ночью, когда люди не будут готовы к эвакуации. В этой ситуации число погибших в результате землетрясения также будет чрезвычайно значительным.

В докладе приводится оценка числа людей, которые могут погибнуть в результате стихийного бедствия. Сюда входят люди, которые погибли не непосредственно в результате подземных толчков или цунами, а скорее в результате таких факторов, как болезни или воздействие стихии.

Обширные наводнения, вызванные цунами, создают идеальные условия для распространения инфекционных заболеваний, в то время как разрушение домов делает миллионы людей уязвимыми.

В таких случаях, как прошлогоднее землетрясение на полуострове Ното, последствия стихийных бедствий были еще более смертоносными, чем первоначальные разрушения.

По оценкам доклада, число погибших в результате стихийных бедствий после первоначального разрушения составит от 26 000 до 52 000 человек в зависимости от сценария. Это в 13 раз превышает число людей, умерших от последствий стихийных бедствий, вызванных землетрясением в Тохоку в 2011 году.