На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

На вулкане Безымянном на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на расстояние 4 километров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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Выброс был зафиксирован утром 12 апреля. Шлейф распространяется на север - северо-восток от самого вулкана. На территории поселка Ключи может выпасть незначительное количество пепла.

В спасательном ведомстве уточнили, что пока пеплопадов в населенный пунктах полуострова не зафиксировано.

Как сообщается в Telegram-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН, исполину присвоен оранжевый код опасности для авиации. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.