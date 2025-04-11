Как минимум три человека погибли в результате крушения самолета в США

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 310R N8930N возле аэропорта Бока-Ратон (Флорида, США). Об этом сообщает ABC News.

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Воздушное судно рухнуло после взлета. Экипаж доложил на землю о неполадках с управлением.

После этого самолет начал кружить над районом аэропорта, чтобы выработать топливо и сесть, однако в итоге упал.

Полиция оцепила место катастрофы и рекомендовала местным жителям не посещать этот район. Рядом проходит оживленная автострада, которая на некоторое время была перекрыта.