Пьяный мужчина обстрелял три машины в Подольске

Около домов на Красногвардейском бульваре подмосковного Подольска мужчина в нетрезвом состоянии обстрелял три припаркованных автомобиля, его личность установили и доставили в отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

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Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Московской области.

— По предварительной информации, в ночное время около одного из домов, расположенных на Красногвардейском бульваре, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с оружием, в три припаркованных автомобиля, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Стрелявшим оказался местный житель 2003-го года рождения, который ранее был неоднократно судим — у него изъяли пневматический пистолет, передает Telegram-канал Подмосковная полиция.

7 ноября 2024 года сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух 37-летних мужчин с признаками алкоголя опьянения, стрелявших из окна одного из многоквартирных домов по улице Просвещения в подмосковном Пушкине. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».