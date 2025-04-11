Блогер из Казахстана получил срок за песню про русских

Казахстанский блогер Темирлан Енсебек приговорен в Алма-Ате к 5 годам ограничения свободы за размещение в соцсети песни «Йоу, орыстар» («Йоу, русские»), оскорбляющей русских, сообщает пресс-служба городского суда.

© Московский Комсомолец

Песня, по данным суда, содержит шовинистические высказывания и нецензурную лексику в адрес русских, в том числе проживающих в Казахстане.

Пост с песней был размещен на странице с 34 тысячами подписчиков. Было возбуждено уголовное дело о разжигании национальной розни с использованием соцсетей.

Блогер признан виновным в разжигании национальной розни и приговорен к ограничению свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью. Вину Енсебек не признал.