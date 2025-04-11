Обвиненный в тяжком преступлении мужчина сбежал из психдиспансера в российском городе

В Тольятти мужчина, отправленный на принудительное лечение, сбежал из психдиспансера. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел 10 апреля. Мужчина сбежал из городского психоневрологического диспансера, куда его отправили на принудительное лечение. Беглец являлся обвиняемым в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд рассмотрел материалы и вынес постановление о принудительных мерах медицинского характера.

После побега следователи организовали проверку по факту халатности со стороны сотрудников психоневрологического диспансера.

Стражи порядка взялись за поиски мужчины и вскоре им удалось обнаружить его. Беглеца вернули в медицинское учреждение.