Москвичи отравились роллами с креветкой, купленными в супермаркете

Случай отравления роллами зафиксирован эпидемиологами в Москве. Виновники уже установлены — это частный производитель, чьими услугами пользовались многие сетевые магазины.

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Как стало известно «МК», жертвой отравления стал клиент одного из супермаркетов. Сюда поставляла товар женщина — предприниматель. В числе блюд, предлагавшихся посетителям, фигурировали японский Вок рамен с курицей, пельмени «Гедза», а также роллы «Футомаки» с креветкой. Именно эти деликатесы оказались некачественными. Один из любителей японской кухне получил серьезное пищевое отравление.

В ходе расследования выяснилось, что опасную продукцию изготавливали в цехе на Совхозной улице. Люблинский суд приостановил деятельность предприятия на 60 суток, а индивидуальный предприниматель признала виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.