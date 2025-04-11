Под машиной экс-военкома Чувашии обнаружили взрывчатку

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Под автомобилем бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиера Холикова нашли взрывное устройство. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, взрывчатка была размещена под машиной военкома ночью. На движение среагировала умная камера, которая стояла в доме Холикова в Старых Урмарах. В результате военком решил вызвать спецслужбы, которые обнаружили под машиной взрывчатку. Саперы ее уже обезвредили.

«Следствие подозревает в теракте СБУ, которая нашла исполнителя в Чувашии», — говорится в тексте.

Отмечается, что недавно Холиков из-за опасений за свою жизнь вместе с семьей сменил место жительства.