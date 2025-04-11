Более ста нелегальных мигрантов нашли во время рейда на фабрике в Подмосковье

Полицейские совместно с военными следователями провели рейд на мануфактурной фабрике в подмосковном Реутове. Во время него удалось выявить более ста нелегальных мигрантов, сообщает РЕН ТВ.

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По информации канала, в здании предприятия приезжие устроили себе импровизированные жилища.

Как сообщил руководитель военно-следственного отдела СК РФ по Балашихинскому гарнизону Юрий Зимонин, иностранцев, прибывших в Россию и не имеющих соответствующих документов, доставили в органы внутренних дел. Тех задержанных, у кого с бумагами было все в порядке, отпустили на месте.

Также выяснилось, что больше 30 человек получили российский паспорт, но не встали на воинский учет. Им вручили повестки в военкомат.

Ранее коренные москвичи раскрыли причины нелюбви к приезжим.