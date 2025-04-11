Легкомоторный самолет потерпел крушение во Флориде

В Бока-Ратон во Флориде потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает ABC.

Согласно информации сервиса Flightradar24, легкий двухмоторный самолет Cessna 310 до крушения пробыл в воздухе чуть менее 20 минут. Причина произошедшего неизвестна.

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На кадрах, опубликованных телеканалом, видны обломки самолета, которые лежат на железнодорожных путях и дороге рядом с ними. На месте крушения возник пожар, его уже потушили.

Других подробностей произошедшего не приводится.