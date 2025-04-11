Самолет потерпел крушение в США

Легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Бока-Ратон, штат Флорида, США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным источника, обломки воздушного судна упали на железнодорожные пути рядом с дорогой. Как пишет NBC 6 South Florida, среди них, предположительно, лежат два тела.

Пожар, произошедший после крушения, потушен. Улицы в районе происшествия перекрыты.

10 апреля в США разбился вертолет с главой филиала Siemens Агустином Эскобаром и его семьей. Жертвами крушения стали шесть человек. Позже в сети появились последние снимки перед авиакатастрофой.