Киллер в костюме химзащиты расправился с мужчиной в российском поселке

В Туапсе правоохранители разыскивают киллера, который расправился с 55-летним Арсеном Наджаряном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, преступление произошло в поселке Дзеберкой в 10 утра. Тогда киллер в костюме химзащиты подкараулил пострадавшего и открыл по нему огонь. Сначала он начал стрелять издалека, потом — с близкого расстояния.

Возбуждено уголовное дело.

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