Пилоты летевшего в Москву самолета увидели странный белый шар в небе

Пилоты самолета, летевшего из Ижевска в Москву, заметили в небе странные шары белого цвета. Инцидент произошел утром 10 апреля.

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Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщили соцсети.

— В 61 километре юго-восточнее города Владимир <...> экипаж рейса СДМ6886 ф300 доложил о наблюдении белого шара-зонда слева по курсу полета на удалении 20 километров выше высоты полета. Органы ПВО оповещены. <...> Рейс Ижевск — Москва, — написал Telegram-канал Aviaincident.

Ранее, 15 марта, экипаж самолет Embraer E-Jet заметил красный шар-зонд в небе над Москвой. Воздушное судно летело из Минска (Белоруссия).