Жена расстрелявшего бездомную собаку россиянина объяснила его поступок

Жена жителя Волгограда, который расстрелял бездомную собаку и выкинул в мусорный бак, заявила, что его довели до отчаяния, и он просто защищал своих детей от агрессивных животных, которые не дают покоя местным много лет. Об этом пишет V1.RU.

© Московский Комсомолец

Собаку в крови обнаружили в мусорном баке жители одного из домов города 10 февраля. Девушка-волонтер доставила ее в клинику, но спасти животное не удалось: она умерла в мучениях через несколько дней.

По словам волонтеров, супруга стрелка, которая работает детским спортивным тренером, собирает петицию в защиту своего мужа и просит его поддержать родителей своих воспитанников.

При этом жена стрелявшего мужчины заявила изданию, что проблема с бездомными собаками не решается давно. По словам женщины, из-за этого ее супруг не выдержал и решил выстрелить в животное.

На волгоградца завели уголовное дело, рассмотрение, предварительно, запланировано на конец месяца.

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли совершенное 41 год назад в Волгоградской области убийство. Подозреваемую задержали в Тамбовской области и доставили в Волгоград.