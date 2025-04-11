Появились новые подробности гибели 17-летней российской официантки

Появились новые подробности гибели 17-летней официантки в Екатеринбурге. Об этом пишет Е1.RU.

© Московский Комсомолец

Один из друзей девушки рассказал, что незадолго до трагического инцидента ей вызывали скорую прямо на работу. Она долгое время якобы работала в кофейне по графику 6 через 1 или вообще без выходных.

По словам друга, у Даны (имя изменено) появилась боль в области сердца, стало трудно дышать. Управляющая якобы попросила ее отойти от кофейни, когда приедет скорая, чтобы у заведения не было проблем.

Затем парень Даны отвез ее в больницу на такси, где ей поставили диагноз и отпустили домой, восстановиться.

Также у нее появились потом проблемы с деньгами, и они решили разойтись с парнем в это же время.

По мнению собеседника издания, эти проблемы и нервное напряжение могли дать о себе знать, она не выдержала ситуации.

Ранее близкие 17-летней девушки, которую нашли мертвой около многоэтажки в Екатеринбурге, раскрыли подробности ее гибели. Девушка приехала из Тюмени и работала в областном центре официанткой.