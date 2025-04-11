Завершилось судебное следствие по делу Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми

В Бутырском суде столицы в пятницу завершилось судебное следствие по делу Михаила Хачатуряна. Напомним, уже взрослые женщины обвиняются в том, что в июле 2018 года в квартире на Алтуфьевском шоссе жестоко убили своего отца. Тогда им было 17, 18 и 19 лет. По версии следствия, Михаил Хачатурян при жизни совершал с ними насильственные действия сексуального характера, и теперь его судят посмертно.

Как стало известно «МК», стороны приступили к прениям, и в ближайшее время будет вынесен приговор. Сторона обвинения — защитники пострадавших девушек — настаивает на привлечении покойного к уголовной ответственности и прекращении дела в связи со смертью по нереабилитирующим обстоятельствам.

Что касается уголовного дела о хранении порнографии, то оно, видимо, будет закрыто в связи с истечением срока давности.

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В свою очередь, защита Михаила Хачатуряна настаивает на его невиновности. Родственники покойного считают, что девушки оговорили своего отца, пытаясь оправдать убийство.