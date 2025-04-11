Суд арестовал москвича, изнасиловавшего и ограбившего девушку в 2016 году

По ходатайству следствия суд арестовал мужчину, изнасиловавшего девушку и укравшего у нее плеер в 2016 году в лесополосе в Москве.

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Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

— Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) <...> Следователями столичного СК ему (подозреваемому — прим. «ВМ») избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — написали в Telegram-канале ведомства.

Согласно материалам следствия, 5 апреля 2016 года обвиняемый, находясь в лесополосе возле Боровского шоссе, совершил нападение на незнакомую ему девушку и изнасиловал ее. Затем он украл у жертвы плеер и сбежал. На начальном этапе расследования найти преступника не удалось. Однако позже благодаря повторному анализу улик личность подозреваемого была установлена.

Ранее суд приговорил двух мужнин к девяти годам колонии за нападение на девушку и изнасилование в Москве. Третьему фигуранту, наблюдавшему за происходящим, суд назначил четыре года лишения свободы.