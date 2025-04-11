Тело обнаружено в Infiniti: в Екатеринбурге работают спецслужбы

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга обнаружено тело в белой Infiniti.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на осведомленный источник в экстренных службах, скорую помощь вызвали прохожие, заметившие безжизненное тело в машине. В настоящее время место происшествия оцеплено, спецслужбы работают над извлечением тела из автомобиля.

По словам источника, рассматривается вариант разбить окно, чтобы получить хоть какой-то доступ к салону.

Следственный комитет Свердловской области пока не дает официальных комментариев по этому делу.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Екатеринбурге - на стоянке в машине нашли тело турецкого дальнобойщика.