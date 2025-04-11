Рэпер Птаха устроил перепалку с полицией на отпевании Паши Техника

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, повздорил с сотрудниками полиции на входе в храм Петра и Павла, где проходит церемония прощания с Пашей Техником (настоящая фамилии Ивлев). Видео публикует Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, Птаха пытался попасть на территорию храма, которую закрыли на вход из-за давки и агрессивного поведения некоторых поклонников Техника. Его долгое время не хотели пропускать, так что Давид даже повысил голос на сотрудников органов правопорядка. В итоге ему все-таки разрешили проститься с коллегой.

Ранее стало известно, что поклонников Паши Техника начали разгонять полицейские. Начались задержания.